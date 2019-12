Dopo mesi, Ricardo Rodríguez tornerà a indossare una maglia da titolare. Il suo futuro al Milan, però, è sempre più in bilico. Secondo Tuttosport, lo svizzero potrebbe tornare in Bundesliga, magari allo Schalke 04, squadra che lo ha cercato in passato. Rodríguez, dunque, potrebbe lasciare il club rossonero già a gennaio, così come Kessié, Rebic e Castillejo.