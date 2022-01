Tuttosport - Milan, sondaggio per Casale del Verona

Prosegue la ricerca, da parte del Milan, di un rinforzo per la difesa, un profilo che possa sostituire l’infortunato Kjaer. L’ivoriano Bailly è attualmente in pole, seguito dal senegalese del Paris Saint-Germain, Abdou Diallo. Ma attenzione anche alle piste italiane. Come riporta Tuttosport, infatti, il club rossonero ha fatto anche un sondaggio per Nicolò Casale, 23enne centrale in forza all’Hellas Verona.