Tuttosport - Milan, Zirkzee potrebbe non essere l'unico colpo in attacco: piacciono Broja, En-Nesyri e Denkey

vedi letture

La priorità principale del Milan sul mercato è un grande centravanti e il primo obiettivo da settimane è Joshua Zirkzee. Ma l'olandese potrebbe non essere l'unico colpo in attacco del Diavolo nel caso in cui alla fine non venisse rinnovato il contratto a Luka Jovic: i rossoneri avrebbero bisogno infatti di un'altra prima punta e negli ultimi giorni viene fatto con insistenza il nome di Armando Broja del Chelsea, sui cui però ci sarebbe il forte interesse dell'Everton (pare pronto a offrire 35 milioni ai Blues).

Oltre all'albanese, i dirigenti di via Aldo Rossi, come riferisce questa mattina Tuttosport, stanno valutando anche altri profili come Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino classe 1997 del Siviglia, e Kévin Denkey, centravanti classe 2000 del Cercle Bruges e della nazionale togolese.