"Pobega scala posizioni. Potrebbe anche restare": titola così questa mattina Tuttosport in merito al futuro di Tommaso Pobega. Il centrocampista, che ha giocato la scorsa stagione in prestito allo Spezia, potrebbe restare nella rosa di Pioli o al massimo potrebbe andare via in prestito a fine mercato se il Milan dovesse chiudere un altro colpo in mezzo al campo.