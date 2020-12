Tuttosport - Rinnovo Calhanoglu: il turco vuole restare, ma chiede un sensibile aumento dello stipendio

Il prossimo 30 giugno scadrà il contratto di Hakan Calhanoglu con il Milan e per questo le parti sono al lavoro per provare ad arrivare ad un accordo per il rinnovo. Secondo Tuttosport in edicola questa mattina, la volontà del numero 10 milanista è quella di restare a Milanello, ma per farlo chiede un sensibile aumento dello stipendio (attualmente guadagna 2,5 milioni di euro a stagione).