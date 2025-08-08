ufficiale

Mattia Liberali ceduto al Catanzaro a titolo definitivo

UFFICIALE: Mattia Liberali ceduto al Catanzaro a titolo definitivoMilanNews.it
Oggi alle 20:20Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio

AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Liberali all'US Catanzaro 1929.

Il Club ringrazia Mattia per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.