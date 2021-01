Verona, per Zaccagni servono 15 milioni

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Verona del Presidente Maurizio Setti, chiede 15 milioni per lasciar partire, o almeno bloccare in vista di giugno, il gioiello Mattia Zaccagni. Zaccagni, grande rivelazione del calcio italiano da 2 stagioni a questa parte, è seguito sia dal Milan, che, soprattutto dal Napoli. L’idea dei rossoneri sarebbe quella di prenderlo per giugno, qualora non si trovasse l’accordo per il rinnovo di Hakan Calhanoglu. Zaccagni in questo girone d’andata di Serie A, ha totalizzato 5 gol e 7 assist, giocando tutte le partite.