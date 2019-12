Watford, offerta di prestito per Rodríguez: no del Milan

Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Milan a gennaio c’è Ricardo Rodríguez. Lo svizzero vuole giocare con maggiore continuità per non rischiare di perdere il posto in Nazionale in vista degli Europeo. Ecco perché è probabile che possa partire già nel corso del mercato invernale. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Watford ha mostrato un certo interesse ma lo ha chiesto soltanto in prestito, soluzione che non interessa al club rossonero.