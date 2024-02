Zirkzee costa quanto Hojlund ma tutto dipende dal Bayern

Joshua Zirkzee, numero 9 del Bologna che è definitivamente esploso in questa stagione, è uno degli obiettivi del Milan per la sessione estiva di calciomercato in cui i rossoneri, senza dubbio, andranno a ricercare un nuovo attaccante, indipendentemente da quella che sarà la scelta di Giroud e da quella che sarà la decisione del club su Jovic. Un nuovo attaccante arriverà e Zirkzee è il primo nome della lista, che conta altri profili come Sesko, David, Gyokeres, Gimenez.

A fare da ago della bilancia di tutto, anche prima dei possibili interessamenti dalla Premier League, sarà però il Bayern Monaco. I bavaresi hanno diritto a una clausola di "recompra" dal valore di 40 milioni. Se non la esercitassero, riscuoterebbero comunque il 50% dell'incasso che otterrà il Bologna dalla cessione dell'olandese. Per questo, data quest'ultima eventualità, la squadra emiliana sparerà alto. Zirkzee non sarà valutato meno di Hojlund che l'estate scorsa l'Atalanta ha ceduto allo United per 75 milioni più 10 di bonus: l'olandese ha un paio di anni in più ma oggi ha già raggiunto la quota di reti segnate dal danese nella scorsa stagione. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.