Ziyech, il problema è sempre l'ingaggio. E il Decreto Crescita non aiuta...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle ultime ore è tornato caldo il nome di Hakim Ziyech che potrebbe essere rivalutato come opzione alternativa a Zaniolo dopo che quest'ultimo è sfumato per l'impossibilità del Milan di pareggiare l'offerta del Bournemouth. Per il calciatore marocchino del Chelsea cercato già in estate, però, il problema rimane sempre lo stesso: l'ingaggio. Ziyech percepisce più di 6 milioni netti a stagione. Inoltre, dal momento che il Milan potrebbe permettersi operazioni solo in prestito, neanche il Decreto Crescita potrebbe aiutare: i benefici infatti vengono attivati solo in caso di passaggio a titolo definitivo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.