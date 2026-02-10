Casa Milan ospita l’incontro tra i campioni olimpici e i giovani rossoneri

Evan Lysacek, oro olimpico e Ezra Frech, oro paralimpico si raccontano nel contesto delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026



AC Milan, in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 attualmente in corso, ha ospitato lunedì pomeriggio l’ex campione olimpico Evan Lysacek per un incontro speciale organizzato in collaborazione con il Consolato degli Stati Uniti.



L’evento, che si è svolto nella Sala Stampa di Casa Milan, ha riunito i giovani calciatori e le giovani calciatici del Convitto del Club rossonero per un momento di confronto e ispirazione incentrato sui valori che uniscono lo sport d’élite e il movimento olimpico: impegno, resilienza e crescita personale.



Lysacek, medaglia d’oro nel pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici Invernali di Vancouver 2010, ha condiviso il proprio percorso olimpico, soffermandosi sulla disciplina e sulla mentalità necessarie per competere sul più importante palcoscenico sportivo mondiale, offrendo una forte fonte di ispirazione per i presenti.



Queste le dichiarazioni più rilevanti rilasciate dal pattinatore durante l’evento: “I miei fallimenti mi hanno formato. Ho imparato di più quando non sono riuscito a raggiungere i miei obiettivi, perché il fallimento ti costringe ad essere onesto con te stesso e a spingerti oltre a ciò che pensavi fosse possibile.

Bisogna lasciare andare rapidamente le sconfitte, ma ancora più in fretta bisogna lasciarsi alle spalle le vittorie. La crescita avviene quando rimani concentrato sul tuo percorso, senza essere condizionato dal successo o dal fallimento”.



All’incontro ha preso parte anche l’atleta paralimpico Ezra Frech, campione di salto in alto e T63 dei 100 metri piani T63 ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Frech ha assistito all’evento e, successivamente, insieme a Lysacek e alla delegazione ufficiale, ha partecipato a una visita guidata del Museo Mondo Milan accompagnato da Daniele Massaro, Brand Ambassador rossonero. Durante la visita sono stati sottolineati ulteriormente i valori condivisi dal movimento olimpico e paralimpico: inclusione, eccellenza e ispirazione globale.



Mentre Milano accoglie il mondo in occasione dei Giochi Olimpici Invernali, AC Milan si conferma ancora una volta come un Club capace di unire sport, valori e dialogo internazionale.