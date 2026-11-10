News Moretto: "Al 70% Endrick partirà in prestito a gennaio"

Endrick potrebbe lasciare il Real Madrid in prestito a gennaio: il brasiliano era già stato cercato dal Milan in estate

In un'intervista con un giornalista brasiliano, Endrick ha parlato del suo futuro: "Ho solo 20 anni, quindi vedrò come si evolveranno le cose. Voglio soltanto giocare, essere felice e aiutare i miei compagni. Non so cosa succederà a gennaio, è tutto nelle mani di Dio. Chiedo soltanto ciò che è meglio per la mia carriera. Qualunque cosa debba accadere, accadrà. Continuerò a tenere i piedi per terra e a dare il massimo. Madrid è una città meravigliosa, ma farò sempre tutto il necessario per continuare a crescere e fare passi avanti nella mia carriera".

Il Milan lo ha cercato già in estate, trovando il forte muro di Mourinho: il brasiliano però è stato utilizzato col contagocce fin qui e a gennaio potrebbe partire. Ne parla Matteo Moretto nel suo intervento a DAZN Spagna: "Se il Madrid dovesse dare l'ok per una cessione in prestito, soprattutto Mourinho, credo che quello che farà la differenza sarà la volontà del ragazzo. Se Endrick chiede di essere ceduto per giocare di più allora si può fare. Che rimanga in Liga è difficile, mentre è più probabile pensarlo all’estero. Percentuale? Direi che verrà ceduto in prestito al 70%. In Italia lo vuole la Roma, poi ci sono anche il Milan e squadre di Premier League".