Di Stefano: "Adli e Bennacer si sono allenati col gruppo. Ma la cessione del francese è certa"

Il giornalista di Sky, Peppe Di Stefano ha fatto il punto in casa Milan dopo l'allenamento odierno, parlando anche di mercato:

Sui partenti

"Quella di Adli è una certezza, Bennacer è una possibilità anche se entrambi si sono allenati regolarmente oggi a Milanello".

La situazione Bennacer

"Come sappiamo Adli è a un passo dalla Fiorentina. Discorso diverso per Bennacer: il Milan deve trovare equilibrio in campo ma anche sul mercato, anche sulle cifre eventuali della cessione di Bennacer, giocatore di prima fascia e che il Milan difficilmente se ne vuole privare. Se arrivasse un'offerta rilevante dal punto di vista finanziario, ossia vicina ai 30 milioni di euro, il club potrebbe anche pensare di cedere il giocatore. Mancano pochi giorni alla fine del mercato e Bennacer oltre a non essere sceso in campo nell'ultima partita non si è nemmeno scaldato, il che porta a pensare che ci sia qualcosa di mercato nelle scelte di Paulo Fonseca".

L'incontro Fonseca-Cardinale

"Fonseca che ha allenato stamane il Milan dopo l'incontro di ieri con Gerry Cardinale che è arrivato poco prima di pranzo ed è andato via poco dopo pranzo. Non ha incontrato la squadra, non ha parlato con i giocatori. Lo ha fatto Ibrahimovic insieme a Moncada subito dopo nel pomeriggio".