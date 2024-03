Di Stefano: "Domani rientreranno Reijnders, Jovic e i tre francesi. Sarà un finale di stagione duro ma entusiasmante per il Milan"

In vista della prossima sfida di campionato, sabato sera contro la Fiorentina, ha parlato così da Milanello l'inviato di Sky Sport, Peppe di Stefano: queste le sue parole sul periodo e momento del Milan di Pioli.

"I giocatori che sono stati in Nazionale sono tornati quasi tutti, domani tornano Reijnders, Jovic e i tre francesi. Si è parlato del futuro di Giroud, che però continua ad essere un punto forte del presente di questa squadra. Sabato contro Fiorentina partita particolare per Pioli, anche per ciò che è successo purtroppo in merito alla scomparsa di Joe Barone. Per i rossoneri sarà un periodo duro ma anche entusiasmante, un rush finale in campionato e una bella avventura in Europa League, che il Milan ovviamente vuole vincere”.