Di Stefano: "Pobega e Thiaw in gruppo, non ci sarà Kjaer. La storia tra Pioli e il Milan ha creato emozioni e bei momenti, ma certi percorsi possono finire. Ibra porterà un cambiamento"

vedi letture

Intervenuto da Milanello, ha parlato così il giornalista e inviato di Sky Sport, Peppe Di Stefano in merito alla prossima sfida europea del Milan contro la Roma giovedì all'Olimpico: queste le sue dichiarazioni.

"E' stato un Milan deludente in Europa contro la Roma, giovedì dovrà cambiare pelle ma senza stravolgere molti interpreti. Sicuramente tornerà dal primo minuto Fikayo Tomori al fianco di Gabbia. Nel gruppo stanno tutti bene a parte Simon Kjaer, mentre è tornato ad allenarsi con la squadra anche Pobega insieme a Thiaw. In mezzo al campo si andrà con Bennacer e Reijnders e davanti spazio alla fantasia e qualità di Leao-Pulisic-Loftus e Giroud, nonostante la rapidità e qualità di Chukwueze utile forse a partita in corso. Domani il Milan si allenerà alle 12.00 a Milanello e partirà alle 16.30 da Malpensa, poi la conferenza stampa all'Olimpico dove parleranno Pioli e Rafa Leao. In questa ultima fase della stagione l'allenatore rossonero si giocherà tanto, non inventiamo nulla quando diciamo che dal campo passi il futuro di ogni allenatore. La storia tra Pioli e il Milan ha creato emozioni, momenti e trofei, oltre che un gioco virtuoso. Ci sono però dei percorsi che possono finire, credo che sarà necessario aspettare e valutare sensazioni e campo: sarà molto importante Ibrahimovic, si andrà verso un cambiamento e non verso una rivoluzione".