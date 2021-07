Come riportato dai nostri inviati Antonio Vitiello e Pietro Mazzara, sono circa 50 i tifosi rossoneri presenti fuori da Milanello per il primo giorno di ritiro della squadra in vista della stagione 2021/2022 che inizia oggi. Nonostante il divieto comunicato dalla società, questi tifosi hanno voluto far sentire la vicinanza alla squadra e stanno intonando cori per i giocatori.