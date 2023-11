Milan, domani in programma un allenamento al mattino. Lecce nel mirino

Dopo la grande notte di Champions League vissuta ieri sera a San Siro, con il PSG battuto per 2-1 in rimonta, il Milan è tornato subito oggi a lavorare per preparare la gara di Lecce di sabato, ore 15. Domani, però, si comincerà a fare sul serio in vista del prossimo impegno in campionato con una seduta di allenamento mattutina a Milanello. In attesa di avere nuovi sviluppi sulle condizioni di Kjaer e Pulisic soprattutto.