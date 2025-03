Milan, Ibra assente per il terzo giorno di fila da Milanello perché influenzato

Il Milan si è allenato questa mattina a Milanello e ha continuato la sua preparazione in vista della sfida di sabato a San Siro contro il Como (calcio d'inizio alle 18). Come riferisce Sky, per il terzo giorno di fila Zlatan Ibrahimovic non si è visto nel Centro Sportivo rossonero. Il dirigente svedese è assente in questi ultimi giorni in quanto è ammalato.

Si riporta di seguito il programma della 29esima giornata di Serie A:

14/03/2025 Venerdì 20.45 Genoa-Lecce DAZN/SKY

15/03/2025 Sabato 15.00 Monza-Parma DAZN

15/03/2025 Sabato 15.00 Udinese-Hellas Verona DAZN

15/03/2025 Sabato 18.00 Milan-Como DAZN

15/03/2025 Sabato 20.45 Torino-Empoli DAZN/SKY

16/03/2025 Domenica 12.30 Venezia-Napoli DAZN

16/03/2025 Domenica 15.00 Bologna-Lazio DAZN

16/03/2025 Domenica 15.00 Roma-Cagliari DAZN

16/03/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Juventus DAZN/SKY

16/03/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN