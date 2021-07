Secondo giorno di raduno a Milanello per i calciatori rossoneri, impegnati oggi nella seduta sul campo dopo la pioggia torrenziale di ieri. Ecco alcuni scatti dell'allenamento postati da acmilan.com:

There's always sunshine after the rain ️️

Milanello, Day 2#SempreMilan pic.twitter.com/EULzR0vncD