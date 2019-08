Milanello, Castillejo in vantaggio su Leao. Ma il portoghese stuzzica Giampaolo

Si lavora duramente a Milanello in vista dell'esordio di domenica, alle 18.00, contro l'Udinese alla Dacia Arena. Oggi la squadra ha svolto una doppia seduta, con quella pomeridiana ancora in corso. Nella mente di Marco Giampaolo c'è l'idea di confermare l'undici che ha provato per tutta l'estate, compreso quel Samu Castillejo che, in coppia con Piatek, non ha convinto molto. E in allenamento, in questi giorni, Rafael Leao ha fatto vedere cose molto interessanti tanto è vero che il portoghese potrebbe anche candidarsi ad una maglia da titolare.