Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, il Milan è tornato oggi ad allenarsi a Milanello. La squadra rossonera, in vista del prossimo match in casa della Lazio (lunedì alle 20.45), proseguirà la preparazione alla trasferta di Roma anche nella giornata di domani quando è in programma una sola seduta al mattino. Lo riferisce il sito ufficiale del club di via Aldo Rossi.