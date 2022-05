Milanello, domani giornata di riposo per i rossoneri. Mercoledì pomeriggio la ripresa degli allenamenti

MilanNews.it

Dopo la vittoria in rimonta contro il Verona di ieri e la seduta defaticante di oggi, Stefano Pioli concederà per domani una giornata di riposo ai suoi giocatori. La ripresa degli allenamenti in vista del match di domenica contro l'Atalanta è in programma per mercoledì pomeriggio a Milanello. Lo riferisce il sito ufficiale rossonero.