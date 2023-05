Milanello, il programma dei rossoneri: prima la merenda, poi riunione tecnica alle 18. Alle 18.40 la partenza per San Siro

MilanNews.it

SkySport24 riferisce il programma del pomeriggio del Milan che è in ritiro a Milanello da ieri sera: in questo momento i giocatori rossoneri stanno riposando, poi alle 17.30 è in programma la merenda, mentre alle 18 ci sarà la consueta riunione tecnica in vista del derby di Champions League di questa sera. Alle 18.40 è prevista infine la partenza della squadra in pullman per raggiungere San Siro.