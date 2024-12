Milanello, Musah si è allenato a parte anche oggi ma si spera di recuperarlo per Verona

Il Milan si è allenato questa mattina a Milanello in vista della sfida di venerdì sera in casa del Verona. Yunus Musah, out contro il Genoa per un problema muscolare, non ha lavorato nemmeno oggi con il resto dei compagni di squadra, ma ha proseguito il suo lavoro personalizzato propedeutico al rientro in gruppo. Da capire se il centrocampista americano potrà o meno recuperare per la trasferta in casa dell'Hellas. Lo riferisce Sky.

In questo momento, sono diversi i giocatori del Milan che sono a disposizione di Paulo Fonseca per infortunio: si tratta di Florenzi, Bennacer, Jovic, Pulisic, Loftus-Cheek e Okafor. La speranza a Milanello è che a questa lista non si aggiunga anche Musah.