Milanello, novità nel reparto medico-fisioterapico. Tony Roberts non dovrebbe far parte del nuovo progetto

vedi letture

Come riporta Peppe Di Stefano a SkySport24 in collegamento da Milanello, Zlatan Ibrahimovic aveva annunciato delle novità nel reparto medico e in quello fisioterapico: dopo tanti anni, i fisioterapisti Paesanti, Morosi e Rossetti che non faranno parte del progetto prima squadra. L'anno scorso, il preparatore dei portieri era Tony Roberts, il quale sembrava destinato a restare anche con Fonseca e invece nemmeno lui dovrebbe far parte dello staff della prima squadra milanista.

Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, Ibrahimovic aveva annunciato anche la presenza di Ballo-Touré e Origi nel gruppo del Milan Futuro, ma in questi primi giorni di allenamenti a Milanello non si sono mai allenati con la squadra di Bonera. Entrambi stanno cercando una sistemazione per il futuro.