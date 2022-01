Dopo la seduta di ieri, che ha visto il ritorno in gruppo di Leao, Rebic e Ibrahimovic, il Milan tornerà ad allenarsi oggi a Milanello per proseguire la preparazione in vista del match di giovedì contro la Roma: per i giocatori rossoneri è in programma una sola seduta di lavoro al mattino agli ordini di mister Stefano Pioli.