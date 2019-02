Gennaro Gattuso, come accennato ieri dopo la partita contro l'Atalanta, ha concesso due giorni di riposo ai suoi giocatori. Il gruppo, quindi, non si è allenato a Milanello oggi. Tuttavia, alcuni calciatori rossoneri erano presenti nel centro sportivo di Carnago per sottoporsi a trattamenti. La ripresa degli allenamenti è prevista per martedì.