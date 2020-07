Come riporta il sito ufficiale rossonero, dopo essere rientrato nella notte da Ferrara, il Milan si è allenato questa mattina nel Centro sportivo di Milanello: sessione defaticante in palestra per gli undici titolari nella gara dello stadio Mazza, sessione in gruppo gli altri giocatori della rosa. Nel Centro sportivo di Carnago, erano presenti oggi il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara.