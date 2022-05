MILANELLO REPORT - Al via l'ultima settimana di allenamento

Fonte: acmilan.com

Sole e molto caldo quest'oggi a Milanello dove la squadra si è ritrovata per pranzo prima di scendere negli spogliatoi per la ripresa degli allenamenti - dopo il giorno di riposo concesso da Mister Pioli - verso Sassuolo-Milan.

REPORT

Inizio in palestra dove il gruppo ha effettuato l'attivazione muscolare, a seguire i titolari di domenica hanno svolto un lavoro di scarico all'interno della struttura mentre il resto della rosa è uscito in campo. Per loro, spazio a una serie di torelli a tema e poi a delle esercitazioni sul possesso palla; nel frattempo, per i portieri lavoro specifico con i preparatori. La consueta partitella su campo ridotto ha concluso la sessione odierna.

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino.