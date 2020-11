MILANELLO REPORT - Allenamento diretto da Bonera, presenti anche Maldini e Massara

Secondo allenamento settimanale, sempre a ranghi ridotti, in vista del prossimo impegno di campionato che vedrà i rossoneri impegnati al San Paolo contro il Napoli domenica 22 novembre alle 20.45. A Milanello, per assistere all'allenamento, presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Prima parte della seduta dedicata all'attivazione muscolare effettuata in palestra. Successivamente, la squadra è scesa in campo per proseguire l'attività di riscaldamento con una serie di torelli a tema. A seguire spazio ad alcune esercitazioni tecniche e ad un lavoro sul possesso. Ha chiuso la giornata una partitella su campo ridotto.

IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ

Il programma di domani, mercoledì 18 novembre, prevede un solo allenamento al mattino.