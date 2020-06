MILANELLO REPORT: defaticante e tecnica per i rossoneri sotto gli occhi di Maldini e Massara

Sole e caldo a Milanello per l'allenamento dei rossoneri dopo la vittoria ottenuta a Lecce. Rientrati in nottata, i giocatori hanno iniziato il lavoro in campo alle 11.00 sotto gli occhi di Paolo Maldini e Frederic Massara, presenti anche questa mattina presso il centro sportivo.

IL REPORT

Seduta defaticante, sul rialzato, per gli undici titolari nella gara del Via del Mare. Seduta in gruppo, sul ribassato, invece, per il resto della rosa: attivazione muscolare nella fase iniziale eseguita tramite una serie di torelli, poi spazio ad alcune esercitazioni sul possesso palla fatte su metà campo, a una serie di partitelle a tema sempre su metà campo e infine alla consueta partitella a tocco libero giocata su campo ridotto.

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO

Per mercoledì Mister Pioli ha concesso una giornata di riposo, la ripresa degli allenamenti è prevista per giovedì 25 con una sessione pomeridiana.