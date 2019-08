MILANELLO REPORT - Doppia seduta, chiusura con partitella sul campo ridotto

Il giorno dopo la ripresa dei lavori a Milanello, in vista dell'amichevole di Cesena, i rossoneri di Mister Giampaolo hanno svolto una doppia sessione di allenamento.

ALLA MATTINA

Squadra divisa in due gruppi. Il primo, pronto in palestra alle 9.30, ha iniziato con l'attivazione muscolare per poi andare sul ribassato, per effettuare un'esercitazione tecnica nel cerchio di centrocampo. Terminata questa parte, spazio alla tattica focalizzata sui movimenti difensivi. Quasi stesso programma per il secondo gruppo di giocatori, il quale però ha posto l'attenzione sulla fase offensiva.

AL POMERIGGIO

Squadra in campo alle 17.00 per cominciare il riscaldamento attraverso alcuni esercizi eseguiti usando degli attrezzi. A seguire esercitazioni tecniche, slalom tra i paletti con la palla in conduzione e torelli ad alta intensità. In chiusura sono state formate quattro squadre che si sono sfidate in una serie di partitelle su campo ridotto.

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO

Per mercoledì 14 agosto, a Milanello, è previsto un solo allenamento pomeridiano.