MILANELLO REPORT - Il racconto dell'allenamento odierno: palestra, riscaldamento e partitella

Questa mattina una splendida giornata di sole ha accolto i rossoneri a Milanello per il penultimo allenamento in preparazione del prossimo turno di campionato, che vedrà il Milan impegnato a La Spezia sabato 13 febbraio alle 20.45. Presenti a Milanello anche Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Inizio in palestra per l'attivazione muscolare poi squadra subito in campo, sul centrale, per proseguire nel riscaldamento con una serie di torelli a tema seguiti da alcuni esercizi atletici con l'ausilio degli ostacoli bassi. Al termine, spazio alla parte tattica della sessione odierna. Infine, la consueta partitella su campo ridotto.