MILANELLO REPORT - Il racconto della seduta: allenamento con la Primavera

Dopo i due giorni di riposo concessi da Mister Marco Giampaolo a seguito dell'amichevole di Cesena, la squadra è tornata a Milanello nel pomeriggio di martedì 20 agosto per svolgere la prima seduta di allenamento nella settimana che culminerà con il debutto in Campionato, in programma domenica 25 agosto alle ore 18.00 alla Dacia Arena di Udine.

Davanti a Maldini, Boban e Massara, i rossoneri sono scesi in campo alle ore 17.00 divisi in due gruppi. Prima parte dedicata all’attivazione muscolare con esercizi a diverse andature e con l’utilizzo di ostacoli e birilli. A seguire, un gruppo, sul campo ribassato alle spalle della palestra, è stato impegnato in una partitella in famiglia contro la formazione Primavera di Federico Giunti: prima parte a tutto campo, mentre la seconda parte a campo ridotto. L’altro gruppo, invece, ha lavorato sul rialzato svolgendo una serie di sfide ad alta intensità cinque contro cinque su campo ridotto.