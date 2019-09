MILANELLO REPORT - Il racconto della seduta mattutina: 8-1 in allenamento contro l'Under 18

Ultimo allenamento settimanale questa mattina, sabato 7 settembre, per i rossoneri di Mister Giampaolo; squadra in campo alle 10.30 per una partitella di allenamento contro la formazione Under 18 di Mister Terni.

Partita di allenamento durata un'ora circa disputata su campo ridotto e terminata 8-1. Reti di Borini (2), Capanni, Brescianini, Castillejo, Calabria, Bonaventura e Olzer per la prima squadra; Bassoli ha segnato per la formazione under 18.

PRIMA SQUADRA

Donnarumma A., Conti, Musacchio, Duarte, Calabria, Borini, Brescianini, Bonaventura, Olzer, Castillejo, Capanni.

UNDER 18

Moleri, Cattaneo, Bosisio, Angeli, Grassi, Cretti, Costanzo, Di Gesù, Palmieri, Luscietti, Cudjoe; nel secondo tempo entrati Cassano, Malinverno e Bassoli.

IL PROGRAMMA

Il programma della squadra prevede due giorni di riposo, la ripresa è stata fissata per martedì 10 settembre con una sessione pomeridiana; squadra pronta alle 16.30.