MILANELLO REPORT - Il racconto della seduta odierna dei rossoneri

Dopo la vittoria casalinga nel recupero della prima giornata di campionato e il giorno di riposo concesso da Rino Gattuso, stamattina a Milanello c'è stata la ripresa dei lavori. Presenti nel centro sportivo per assistere all'allenamento anche Leonardo e Paolo Maldini.

IL REPORT

Squadra in campo poco dopo le 11.00, sul rialzato alle spalle degli spogliatoi, per iniziare il riscaldamento utilizzando gli ostacoli bassi e le sagome. Al termine il gruppo si è cimentato in una serie di torelli a tema; nel frattempo i portieri hanno svolto degli esercizi specifici seguendo il preparatore Valerio Fiori. La sessione è proseguita con alcune esercitazioni sul possesso palla per poi concludersi lasciando spazio alla consueta partitella su campo ridotto.

SABATO 3 NOVEMBRE

Per sabato 3, alla vigilia di Udinese-Milan, il programma prevede la rifinitura alle 10.30, la conferenza stampa del Mister alle 14.30 a Milanello e infine la partenza per Udine alle 17.25 dall'aeroporto di Milano Malpensa.