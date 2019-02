MILANELLO REPORT - Il racconto della seduta odierna dei rossoneri

Questa mattina, a Milanello, si è svolto il penultimo allenamento in vista del match di sabato 16 alle 20.30 che vedrà i rossoneri affrontare l'Atalanta allo stadio Atleti Azzurri d'Italia.

IL REPORT

I rossoneri sono scesi in campo (centrale) alle 11.30 dopo una prima parte di riscaldamento in palestra. La seduta odierna è stata caratterizzata da un lavoro atletico: la squadra è stata divisa in gruppi che si sono alternati nelle sette stazioni preparate per effettuare esercizi specifici. Stretching, infine, prima di rientrare in spogliatoio.

VENERDÌ 15 FEBBRAIO

Alla vigilia della 24° giornata di Serie A, a Milanello, sono previste alle 12.30 la conferenza stampa di Mister Gattuso e alle 14.00, dopo una sessione di video-analisi, la rifinitura. Al termine ci sarà la partenza per Bergamo.