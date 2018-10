MILANELLO REPORT - Il racconto della seduta odierna: torello, esercizi e partitella

Venerdì 19 ottobre la squadra si è ritrovata a Milanello alle 10, per partecipare ad una seduta di video analisi prima di iniziare il lavoro sul campo.

ATLETICA E TATTICA

Squadra in campo alle 11.30 sul centrale di Milanello, dove il gruppo ha iniziato il riscaldamento con un torello seguito da una serie di esercizi per attivazione muscolare: scatti sul breve alternati da corsa tra gli ostacoli bassi, a seguire corsa con cambi di direzione tra i paletti e lavoro a terra di potenziamento e stretching. Terminata la prima parte dedicata all’aspetto fisico-atletico mister Gattuso ha schierato la squadra iniziando così il lavoro tattico in preparazione del derby in programma domenica 21. Anche questa mattina, prima di rientrare in spogliatoio, partitella su campo ridotto.

SABATO 20 OTTOBRE

Il programma della vigilia prevede la conferenza stampa di mister Gattuso alle 14.30, a seguire l’allenamento di rifinitura alle 16.30.