MILANELLO REPORT - Il racconto della seduta: tecnica e tattica

Squadra a Milanello questa mattina pronta in palestra alle 10.30 per il penultimo allenamento in preparazione del derby in programma sabato alle 20.45, presente a Milanello per assistere all'allenamento odierno il Direttore Sportivo Frederic Massara.

Gruppo pronto in palestra per iniziare con la consueta fase di attivazione muscolare svolta tutta all'interno della struttura. Terminata la prima parte del lavoro la squadra si è spostata sul campo ribassato alle spalle degli spogliatoi per alcune esercitazioni atletiche incentrate soprattutto sulla rapidità e del lavoro tecnico. L'allenamento è proseguito con Mister Giampaolo a guidare la fase tattica prima della partitella finale su campo ridotto.