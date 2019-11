MILANELLO REPORT - Il racconto: focus sul lavoro col pallone

Ultimo allenamento settimanale nel cuore della sosta per le Nazionali, questa mattina, per i rossoneri di Mister Pioli. Presenti a Milanello anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Riscaldamento in palestra per poi uscire sul campo centrale, dove la squadra ha inizialmente svolto un lavoro atletico focalizzato sulla reattività muscolare. La seduta è proseguita effettuando varie esercitazioni tecniche: divisi in tre gruppi, spazio a passaggi da controllo orientato, cross e tiri in porta abbinati a una serie di allunghi tra una stazione e l'altra. Infine, partitella su campo ridotto.

DOMENICA 17 NOVEMBRE

Domenica la squadra godrà di un giorno di riposo. La ripresa degli allenamenti è prevista per lunedì 18 novembre con una sessione pomeridiana: ritrovo a Milanello per pranzo.