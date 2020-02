MILANELLO REPORT: inizia la settimana del derby

Ripresa dei lavori questo pomeriggio a Milanello, dopo il giorno di riposo concesso da Mister Pioli. Ad assistere al primo allenamento della settimana in ottica Derby erano presenti Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Inizio in palestra per l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo centrale, dove la squadra ha continuato il riscaldamento svolgendo una serie di esercizi eseguiti con l'ausilio degli ostacoli bassi. Poi spazio ad alcune esercitazioni tecniche: conduzione del pallone, scambi in velocità, cross e tiri in porta. Dopodiché è iniziata una fase dedicata al possesso palla. Infine, partitella su metà campo.

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO

Per mercoledì 5 febbraio il programma di Milanello prevede un solo allenamento al mattino: il ritrovo della squadra è fissato per colazione.