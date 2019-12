MILANELLO REPORT - La ripresa degli allenamenti sotto gli occhi di Boban, Maldini e Massara

Ripresa degli allenamenti questa mattina dopo i due giorni di riposo concessi da Mister Pioli al termine della vittoriosa trasferta di Bologna. A Milanello, per seguire l'allenamento, presenti Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara.

CAMPO

Inizio dell'allenamento in palestra per i rossoneri, che hanno effettuato l'attivazione muscolare e una serie di lavori sulla forza. Al termine, la squadra si è spostata sul campo dove ha proseguito con degli esercizi tra gli ostacoli bassi, un possesso palla divisi in due gruppi e un lavoro tecnico fatto di passaggi, cross e tiri in porta. Nel frattempo, i portieri hanno svolto lavoro specifico agli ordini del preparatore Luigi Turci. Prima di rientrare negli spogliatoi, i ragazzi hanno effettuato la consueta partitella a campo ridotto.

Il programma di domani, giovedì 12 dicembre, prevede un solo allenamento al mattino: ritrovo a Milanello per colazione.