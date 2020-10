MILANELLO REPORT - Lavoro defaticante in palestra per i giocatori impegnati ieri

Rientrati dal Portogallo, dopo aver ottenuto la qualificazione alla prossima fase a gironi di Europa League, i rossoneri si sono recati subito a Milanello per l'allenamento di oggi.

IL REPORT

In palestra per una breve seduta defaticante i giocatori impegnati ieri sera, in campo sul centrale gli altri componenti della rosa, che hanno svolto una serie di esercitazioni tecniche per poi terminare con una partitella su campo ridotto.