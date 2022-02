MILANELLO REPORT: lavoro sempre più intenso in ottica derby

Prosegue la marcia di avvicinamento al Derby in programma sabato alle ore 18.00; squadra oggi a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per la sessione odierna di allenamento. Presenti presso il centro sportivo Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Squadra subito in campo, sul centrale, dove ha iniziato la fase di attivazione muscolare con alcuni esercizi fisici eseguiti agli attrezzi; a seguire una serie di torelli a tema per terminare la parte dedicata al riscaldamento. L’allenamento è proseguito con una esercitazione sul possesso che ha preceduto una partita di allenamento a ranghi misti con alcuni ragazzi della primavera fatta di tre tempi da 15 minuti.

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino.