MILANELLO REPORT: lavoro sul possesso palla verso il Bologna

Rossoneri a Milanello questa mattina per l'allenamento in preparazione della prossima partita di campionato, Bologna-Milan, in programma domenica 8 dicembre alle 20.45. Presenti a Milanello ad assistere all'allenamento, Paolo Maldini e Frederic Massara.

Inizio in palestra alle 10.45 con una prima parte dedicata all'attivazione muscolare. Il riscaldamento è poi proseguito sul campo centrale con una serie di esercizi sulla rapidità con l'ausilio degli ostacoli bassi; a seguire, squadra suddivisa in due gruppi per una serie di torelli a tema.

Il lavoro è proseguito con due squadre schierate su campo ridotto per alcune esercitazioni sul possesso palla, prima di dedicarsi alla fase tattica. Chiusura con la consueta partitella.

Il programma di domani, giovedì 5 dicembre, prevede un allenamento al mattino: ritrovo a Milanello per colazione.