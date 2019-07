MILANELLO REPORT - Lavoro tra palestra e campo

Continua a Milanello la preparazione dei rossoneri: la terza giornata di allenamenti guidati da mister Giampaolo è stata nuovamente caratterizzata da una doppia seduta, con in mattinata test atletici, nel pomeriggio esercizi sul campo.

MATTINA DI TEST

Una parte della rosa, già dalle ore 8, si è sottoposta ad una serie di test e rilevazioni fisiche e atletiche agli ordini dei preparatori.

POMERIGGIO SUL CAMPO

Nel tardo pomeriggio, sul campo rialzato dietro gli spogliatoi, il gruppo ha iniziato l’allenamento con una fase di riscaldamento caratterizzata da una serie di esercizi volti alla ricerca della rapidità, della forza e della coordinazione. Poi, corsa con cambi di frequenza e lavoro per gli arti inferiori grazie all'ausilio di birilli e coni bassi.

Successivamente è stato introdotto il pallone, con la squadra che si è divisa in gruppi per iniziare una serie di esercizi basati sul possesso palla attraverso torelli ad alta intensità, prima di passare ad alcune esercitazioni tecniche.