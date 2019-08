MILANELLO REPORT - Nel pomeriggio tecnica e palestra per il Milan

Seduta pomeridiana a Milanello per gli uomini di Mister Giampaolo, che sabato 31 agosto alle 18.00 affronteranno il Brescia per la prima attesissima partita stagionale davanti al pubblico di San Siro. Squadra al lavoro dalle 17.00 divisa in due gruppi. Il primo ha lavorato in palestra svolgendo un'attivazione muscolare attraverso una serie di circuiti funzionali. A seguire lavoro aerobico con corsa sul lungo sul campo ribassato alle spalle della palestra stessa.

Il secondo gruppo invece ha svolto un prima parte di esercizi molto intensi per sviluppare la forza specifica attraverso l'utilizzo di pesi, ostacoli ed elastici. A seguire spazio al pallone con una prima parte di lavoro incentrata sulla tecnica mentre la seconda invece è stata caratterizzata da una partita a tema a campo ridotto. Per domani, mercoledì 28 agosto, previsto un allenamento al mattino.