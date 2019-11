MILANELLO REPORT - Prove tattiche verso la Juventus, domani partenza per Torino e conferenza di Pioli

Mattinata di lavoro a Milanello sotto gli occhi di Paolo Maldini e Frederic Massara.

L'allenamento è iniziato alle 10.30 in palestra con l'attivazione muscolare, dopodiché la squadra si è spostata sul campo. Sul centrale di Milanello il gruppo ha proseguito il lavoro con una serie di torelli a tema e alcune esercitazioni tecniche. I portieri nel frattempo hanno svolto lavoro specifico con il preparatore Luigi Turci. Mister Pioli ha poi schierato in campo due diverse squadre per le prove tattiche in vista della sfida con la Juventus. Prima di rientrare negli spogliatoi, partitella su campo ridotto.

SABATO 9 NOVEMBRE

Il programma di domani, sabato 9 novembre, prevede la rifinitura alle 11.00 e, prima della partenza per Torino, la conferenza stampa di Mister Pioli (ore 13.45).