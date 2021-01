MILANELLO REPORT - Questa mattina partitella contro la Primavera, anche Mandzukic in campo

Mattinata di lavoro a Milanello per i rossoneri di Mister Pioli, che si sono ritrovati per colazione prima di scendere negli spogliatoi per poi iniziare l'allenamento odierno, focalizzato verso il prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan affrontare l'Atalanta (sabato 23 gennaio alle 18.00 a San Siro).

IL REPORT

Attivazione muscolare in palestra per tutti, dopodiché la squadra ha proseguito la sessione divisa in due gruppi: gli undici titolari di Cagliari hanno alternato campo e palestra, tra lavoro aerobico ed esercizi sulla forza; il resto della rosa, compresi anche Mandžukić e Meïte, ha giocato una partitella in famiglia a ranghi misti con la Primavera.

GIOVEDÌ 21 GENNAIO

Per domani, a Milanello, il programma prevede ancora un solo allenamento al mattino.