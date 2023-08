milanello report - Riparte il lavoro, direzione Bologna

Ritrovo a Milanello per pranzo prima di scendere negli spogliatoi per la ripresa degli allenamenti in vista dell'esordio in campionato che vedrà il Milan impegnato a Bologna il prossimo lunedì 21 agosto alle 20.45.

REPORT

Inizio dedicato all'attivazione muscolare effettuata in palestra per poi uscire sul campo dove il gruppo ha terminato il riscaldamento con alcuni esercizi atletici tra gli ostacoli bassi e i coni. La sessione è proseguita con la squadra impegnata in una serie esercitazioni tecniche prima della fase tattica. Ulteriori esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni hanno preceduto la consueta partitella su campo ridotto.

GIOVEDÌ 17 AGOSTO

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino.